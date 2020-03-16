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İngilizler, Ali Babacan'ı parlatmaya başladı

Financial Times'a konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı, Türkiye'nin bir 'ada devleti' gibi yönetildiğini iddia etti.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 12:50..
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AK Parti'den istifa eden Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'ni resmen kurdu.

Babacan, Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde, partisinin çeşitli alanlarda izleyeceği politikaları anlattı.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Ali Babacan'a sayfalarında yer ayırmaya başladı.

"TÜRKİYE 'ADA DEVLETİ' GİBİ YÖNETİLİYOR"

Babacan ile röportaj yapan gazete, "Türkiye 'ada devleti' gibi yönetiliyor" başlığını attı. Ayrıca Babacan'ın, "Türkiye, küçük bir insan çevresi tarafından idare ediliyor" yönündeki ifadelerine de yer verildi.

İngilizler, Ali Babacan'ı parlatmaya başladı

"SORUNLAR EN TEPEDE"

Financial Times'a konuşan Babacan, Türkiye'nin son yıllarda ciddi bir insan kaynağı sorunu yaşadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini vermekten kaçınan Babacan, ülkenin yaşadığı sorunların en tepeden başladığını söyledi ve "Karar verme süreci merkezileştirildi." diye konuştu.

"GENİŞ KESİME HİTAP EDECEĞİZ"

Türkiye'nin kötü yönetildiğini iddia eden DEVA Partisi Genel Başkanı, "Türkiye büyük bir ülke. Bir merkezden yönetilebilecek bir 'ada devleti' değil." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin toplumun oldukça geniş bir kesimine hitap etmeyi amaçlayan bir parti olacağını sözlerine ekledi.

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