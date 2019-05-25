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İngilizler krizdeyiz diyerek erken seçim istedi

İngilizler ülkenin krizde olduğunu düşündüğü için erken seçim istiyor.

AA | 25.05.2019 - 18:26..
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İngilizler krizdeyiz diyerek erken seçim istedi

Avrupa Birliği'nden  ayrılık çıkmazındaki İngiltere'de, halkın çoğunluğunun ülkenin kriz durumunda olduğunu düşündüğü ve erken genel seçime gidilmesini istediği belirtildi.

Ülkede bir televizyon kanalı, Başbakan Theresa May'in istifa kararı almasının ardından yaptığı anketin sonucunu yayımladı.

İngilizler krizdeyiz diyerek erken seçim istedi

999 kişinin görüşüne başvurulan ankete göre, Başbakan May'in yerine gelecek ismin belirlenmesinin hemen ardından erken seçime gidilmesini isteyenlerin oranı yüzde 54 olurken, yüzde 36 buna karşı çıktı, yüzde 11 ise görüş bildirmedi.

İngilizler krizdeyiz diyerek erken seçim istedi

ÇOĞUNLUK KRİZDEYİZ DEDİ

Katılımcıların yüzde 65'i İngiltere'nin şu anda krizde olduğunu belirtirken, yüzde 27'si de bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yüzde 8'lik bir kesim ise kesin bir kanaat dile getirmedi.

Ankete katılanların yüzde 73'ü İngiliz halkının son birkaç yılda daha fazla bölündüğünü, yüzde 10'u daha birleştiğini, yüzde 6'sı da hiçbir değişiklik olmadığını söylerken, geriye kalan kesim bu değerlendirmeden emin olmadığını belirtti.

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