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İngilizler partiden vazgeçmiyor

İngiltere’nin Greater Manchester bölgesinde polis, karantinaya rağmen geçen hafta tam 660 parti düzenlendiğini açıkladı. Partilerde havai fişek ve şişme oyun alanı olduğu belirtildi.

REUTERS |
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İngilizler partiden vazgeçmiyor

Koronavirüs salgınının giderek yayıldığı İngiltere’de, Greater Manchester polisi, tüm uyarılara karşılık geçen hafta tam 660 partiye baskın yaptıklarını belirtti ve halkı yasaklara uymaya davet etti.

Polis, sadece cumartesi ve salı günleri arasında 1132 tane yasak ihlali vakası kaydedildiğini belirtti.

SOKAK PARTİSİ BİLE VAR

Bunların 494’ü ev partisi olurken, bu partilerde DJ’lerin yanı sıra şişme oyun alanı ve havai fişek bile kullanıldı. Yasağı ‘daha açıkça’ ihlal edenler de tam 166 sokak partisi gerçekleştirdi.

Bunun dışında spor yapmak ya da parkta oturmak için de bir araya gelen pek çok kişi tespit edildi.

İngilizler partiden vazgeçmiyor

BAŞKAN SERT ÇIKTI: KABUL EDİLEMEZ

Belediye Başkanı Andy Burnham, bu davranışların kabul edilemez olduğunu söyleyerek, “Herkesin hayatını tehlikeye atıyorlar.” dedi.

“EN ÖNEMLİSİ EVDE KALMAK”

İnsanların aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirme isteğini anladığını belirten Emniyet Müdürü Ian Hopkins ise “Her birimiz bu yasakları ciddiye almalıyız. Koronavirüsle mücadele konusunda yapabileceğimiz en önemli ilk şey evde kalmak.” uyarısında bulundu.

İngilizler partiden vazgeçmiyor

PASKALYA ÇANLARI ÇALIYOR

Yaklaşan Paskalya’yı da göz önünde bulunduran yetkililer, sokağa çıkma kısıtlamaları konusunda uyarılarını sıklaştırdı.

3 GÜN KALDI

Bunlardan biri olan Hristiyanlık inancının en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya’da, İsa'nın çarmıha gerildikten sonra üçüncü günde dirilişi kutlanıyor. Paskalya Bayramı bu yıl 12 Nisan’a denk geliyor.

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