taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9385
Euro
7.5502
Altın
1690.3
Borsa
98661.09
Gram Altın
377.222
Bitcoin
49003.51

İngilizler, Starlink projesini UFO sandı

Elon Musk'ın imzasını taşıdığı “hızlı” internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülenirken, kısa süreli panik yaşandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İngilizler, Starlink projesini UFO sandı

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, “ucuz ve yüksek hızda internet” kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi.

Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülendi.

GÖREN PANİKLEDİ

Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje, birçok İngiliz tarafından paniğe neden oldu.

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere’de panik yarattı İZLE

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

İngilizler gökyüzünde gördükleri takımyıldızını, UFO olarak yorumladı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu.

İngilizler, Starlink projesini UFO sandı

TÜRKİYE'DEN GEÇTİĞİ SÖYLENİYOR

Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Esad ile Şam'da buluştu
Eli kanlı Esad rejimi ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.
Nijerya'da bir kadın 68 yaşında anne oldu
İkiz bebek dünyaya getiren kadının, hayatında ilk kez hamile kaldığı açıklandı.
Özel jet kullanan süper zenginler karantina dinlemiyor
Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İngiltere'ye, süper zenginlerin özel jetlerle giriş yaptığı ortaya çıktı.
Korona sonrası 3 Avrupa ülkesinden normale dönme adımı
Avrupa'da bazı ülkeler, normal hayata dönebilmek için adımlar atmaya başladı. Bu ülkeler Almanya, İtalya ve Danimarka oldu...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
İstanbul'da mangal sevdası çatıya çıkardı
189
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
İzmir’de bir saadet zinciri krizi daha yaşandı
417
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
239
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
Yeşilova Belediye Başkanı Şenel'e silahlı saldırı
229
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
Metin Fevzioğlu'ndan 'FETÖ'cü oldun' sözlerine tepki
231
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı
730
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
New York Belediye Başkanı'ndan, Trump'a: Ölelim mi istersin
85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir