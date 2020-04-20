İngilizler, Starlink projesini UFO sandı

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO'su Elon Musk, “ucuz ve yüksek hızda internet” kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi.

Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülendi.

GÖREN PANİKLEDİ

Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje, birçok İngiliz tarafından paniğe neden oldu.

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere’de panik yarattı İZLE

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

İngilizler gökyüzünde gördükleri takımyıldızını, UFO olarak yorumladı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu.

TÜRKİYE'DEN GEÇTİĞİ SÖYLENİYOR

Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.