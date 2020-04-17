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İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu

Avusturya Sağlık Bakanı, Avrupa genelinde birçok ülkede koronavirüs vaka sayılarının düşmeye başlamasına rağmen, ölüm grafiği her geçen gün yükselen İngiltere’deki tablonun korkutucu olduğu söyledi.

Haber Merkezi |
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İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu

İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu

Avrupa genelinde başta İtalya ve İspanya olmak üzere oldukça yüksek oranda can kaybına neden olan koronavirüs salgını, İngiltereyi’de etkisi altına almış durumda.

İngiltere’de resmi rakamlara göre 103 bin 93 koronavirüs vakası bulunurken toplamda 13 bin 729 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı ve ölüm oranlarındaki hızlı artış ise, ülke için ciddi bir tehdidi de beraberinde getiriyor.

İNGİLTERE'NİN SALGIN GRAFİĞİ HIZLA YÜKSELİYOR

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, katıldığı basın toplantısında Avrupa genelindeki koronavirüs vakalarını bildirirken İngiltere’nin artış oranına da yer verdi. Anschober, basın mensuplarıyla paylaştığı grafikte Avrupa ülkeleri arasında Avusturya'nın en düşük orana sahip olduğunu gösterirken İngiltere'nin ise en yüksek artış hızına sahip olduğunu söyledi.

İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu

“Şu anda Avrupa'da birçok insanı korkutan şey İngiltere'deki yüzde 7,5’lik orandır” ifadeleri kullanan Anschober, durumun oldukça korkutucu olduğunu söyledi.  Her ne kadar İtalya, en yüksek ölü sayısına sahip olsa da yeni vaka sayısında düşüş yaşandığını söyleyen Anschober, İngiltere’nin test oranlarının da düşük olması sebebiyle Avrupa’da ikinci dalga salgınında başı çekebilme ihtimalinin tüm kıtaya endişe verdiğini belirtti.

"AVRUPA'NIN HASTA ADAMI"

Avusturya Sağlık Bakanı’nın ifadelerini manşete taşıyan İngiliz Daily Mail ise ülke için, koronavirüs vakalarının yoğunluğu nedeniyle "Avrupa'nın hasta adamı" benzetmesinde bulundu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başta Rusya ve İngiltere olmak üzere diğer devletler tarafından Osmanlı’yı küçümsemek için kullanılan “Avrupa’nın hasta adamı” tabirinin şimdilerde İngiltere’ye yakıştırılması ise son derece manidar oldu.

İngiltere, Avrupa’nın yeni 'hasta adamı' oldu

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