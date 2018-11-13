İngiltere Başbakanı ile Brüksel Brexit taslak anlaşması

İngiliz hükümetinden bir kaynak, bu hafta içerisinde yürütülen yoğun müzakelerde tarafların taslak bir anlaşma metni üzerinde teknik mutabakat sağladıklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in çarşamba günü öğleden sonra düzenleyeceği kabine toplantısıyla birlikte Brexit taslak anlaşmasının akıbeti netleşecek.

May, toplantıda anlaşma metnini bakanların onayına sunacak.

Ancak taslak metin sızar sızmaz, Brexit yanlısı milletvekilleri, AB'ye çok fazla ödün verildiği, AB'ye bağlı kalmanın fiilen devam edeceği gerekçesiyle Brüksel'le sağlanan mutabakata karşı kazan kaldırdı.

Brexit referandumu kampanyasının başını çekmiş olan eski İngiltere Dışişleri Bakanı ve Muhafazakar Parti milletvekili Boris Johnson, anlaşmanın kabul edilemez olduğunu söyledi. "Bu anlaşmayla AB'nin güdümüne gireriz" diyen Boris Johnson, aleyhte oy kullanacağını duyurdu.

Yine Brexit'e destek veren Muhafazakar Parti milletvekillerinden Jacob Rees-Mogg, anlaşmanın partisinin manifestosuna aykırı olduğunu belirtti. Rees-Mogg, anlaşmanın İngiltere'yi Gümrük Birliği'nde tutacağını ve ülkesinin 'fiilen' AB ortak pazarında kalacağını vurguladı.

İngiltere ile AB arasındaki pazarlıklarda özellikle Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın statüsü en uzayan tartışmalardan birine dönüşmüştü.

Bugün Londra'daki kabine toplantısına koşut, AB'nin diğer 27 ülkesinin daimi temsilcileri de Brüksel'de biraraya gelecek.

ANLAŞMA ÇÖKMEZSE BUNDAN SONRA NE OLACAK

İngiliz hükümetinin anlaşma metnine onay vermesi halinde, top önce AB üyesi ülkelerin liderlerinde olacak.

AB Zirvesi'nde anlaşmaya onay çıkması halinde gözler bu kez İngiltere ve Avrupa parlamentolarında yapılacak oylamalara çevrilecek.

Brexit takvimi uyarınca İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den resmen çıkması gerekiyor.