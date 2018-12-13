İngiltere Başbakanı May tekrar aday olmayacak

Başbakan Theresa May, 2022 İngiltere seçimlerinden önce görevi bırakacağını açıkladı.

"SEÇİMLERDEN ÖNCE BIRAKACAĞIM"

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi'ne katılan May, "Sanırım bir başka parti liderinin bizi genel seçime götürmesi daha doğru." ifadesini kullandı.

Theresa May'in, dün yapılan güven oylaması sonrasında istifa edeceği de iddia edilirken, güvenoyu sınavını vermesi de bu durumu değiştirmedi.





GÜVEN OYLAMASINDAN ZAFERLE ÇIKMIŞTI

Avrupa Adalet Divanı’nın, “Brexit Anlaşması tekrar gözden geçirilebilir.” açıklamasından sonra Brexit Anlaşması’ndan memnun olmayan Muhafazakar Partililer, İngiltere Başbakanı Theresa May için güven oylaması çağrısında bulunmuştu.

May, güven oylamasını 117’ye karşı 200 oyla kazanmıştı.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, ayrılık sürecini de 29 Mart 2017'de resmen başlatmıştı.

Normal sürece göre; İngiltere'nin, AB'den, 29 Mart 2019'da resmen ayrılmış olması gerekiyor.

May'in anlaşması, parlamentodan onay alırsa, İngiltere ile AB arasında, ülkenin fiili üye olarak kalacağı 4 yıla kadar uzatılabilecek bir geçiş süreci öngörülüyor.

Bu süre içinde tarafların, İrlanda sorununa da çözüm getirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varamaması halinde, tedbir maddesinin devreye girmesi gerekiyor.