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İngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Campos Sanchez-Bordona, İngiltere'nin Brexit sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceğini açıkladı.

AA | 04.12.2018 - 11:56..
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İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) süreci, Lüksemburg merkezli AB'nin en yüksek hukuki mercii olan Avrupa Adalet Divanı'nda ele alındı.

Başsavcı Bordona, davaya ilişkin bugün açıkladığı görüşünde, "Avrupa Birliği Antlaşması'nın 50. maddesi, AB'den çıkma niyeti bildiriminin tek taraflı olarak iptal edilmesine izin verir." ifadesini kullandı.

BREXİT İLE İLGİLİ KARAR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERİLECEK

Başsavcının görüşü bağlayıcı olmasa da, mahkemenin kararını büyük ölçüde etkilemesi söz konusu. Brexit'le ilgili davada nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

İngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

İNGİLİZ PARLAMENTOSU 11 ARALIK'TA OYLAYACAK

İngiltere Parlamentosu 11 Aralık'ta Theresa May'in AB ile üzerinde mutabakata vardığı anlaşmayı oylayacak. Eğer karar kabul edilmezse İngiltere Brexit'ten vazgeçebilir, ikinci bir referandum yapılabilir ve genel seçimlere giderek ek süre talep edilebilir.

LONDRA SOKAKLARINDA PROTESTO

Dün Londra sokaklarına dökülerek protesto gösterileri düzenleyen İngilizler, Brexit'ten vazgeçilmesi için bir dizi gösteri yapıldı.

İngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

İngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

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