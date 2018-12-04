İngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

1 Tolga Karel TIR şoförü oldu Ünlü oyuncu Tolga Karel, Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya karar verdi.

2 Jale Sancak: Onun ‘çocuğum’ diye hitap eden sıcak sesi hala kulaklarımda Yeni romanı “Uyanan Güzel” ile “2018 Attilâ İlhan Roman Ödülü”ne layık görülen Jale Sancak ile romanını ve geri kalan her şeyi konuştuk…

3 Fransa'da göstericilere 'ivedi yargılama'lı hapis cezası Fransa'da göstericiler gizli OHAL yasasının kurbanı oldu. Cumartesi günü eylem yapıp gözaltına alınanlar, bir sonraki gün jet yargı ile hapis cezasına çarptırıldı.

4 Yabancı Dil Sınavı soru ve cevapları erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2 Aralık'ta yaptığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı.

5 Ustası babası, patronu ağabeyi çıktı Adana’da 54 yaşındaki Faruk Ünal, yaptırdığı DNA testiyle yıllarca komşusu ve ustası bildiği kişinin babası, 26 yıl çalışıp emekliye ayrıldığı iş yeri sahibinin de ağabeyi olduğunu öğrendi.

6 Mustafa Boydak’ın eşine FETÖ’den 7 buçuk yıl hapis FETÖ/PDY soruşturması kapsamında,‘abla’ pozisyonunda olduğu gerekçeleriyle terör örgütüne ‘üyelik’ suçundan yargılanan sanık Müjgan Boydak'a, mahkeme heyeti 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.