İngiltere, dava sayısını azaltmak amacıyla mahkemelerde yapay zeka kullanacak

Yapay zeka, hayatımıza entegre olmaya devam ediyor.

İngiltere'de son yıllarda mahkemelerde artan yoğunluk, ülkede insanlar tarafından tepki toplamış ve çözüm için çeşitli uygulamalar geliştirilmişti.

Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alınamamış ve durum daha da kötüye gitmeye devam etmişti.

Independent haber sitesi, İngiltere'nin artan mahkeme yükü için dünyada bir ilk olacak yapay zeka uygulamasını hayata geçireceğine dair bir haber yayımladı.

DAVA SAYISINI AZALTMAK İÇİN YAPAY ZEKA KULLANACAKLAR

Habere göre İngiliz hükümeti, artan dava birikimini hafifletmek amacıyla yapay zeka destekli sanal hukuk asistanlarının İngiltere'deki tüm Kraliyet Mahkemelerinde kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

İngiltere Adalet Bakanlığı, bu yapay zeka asistanlarının hakimler ve avukatlar tarafından kullanılmaya başlanmadan önce kontrollü ortamlarda deneneceğini doğruladı.

ÖZEL TASARLANMIŞ YAPAY ZEKA

Ayrıca hakimler, duruşmaya hazır davaları belirlemek ve benzer duruşmaları birleştirerek zaten kısıtlı olan mahkeme zamanını daha verimli kullanmak için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka aracına erişebilecek.

"DAHA HIZLI ADALET SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN YENİ ARAÇLAR ORTAYA ÇIKIYOR"

İngiltere Başbakan Yardımcısı David, yeni uygulamayı şu ifadelerle anlattı:

"Yapay zeka, yaşam biçimimizi, çalışma şeklimizi ve yönetim biçimimizi daha iyiye doğru dönüştürme gücüne sahip. Bu olumlu etki, adalet sistemimizde de görülebiliyor; denetimli serbestlik personelimiz için binlerce günlük idari iş yükünden tasarruf sağlanıyor ve mahkemelerdeki birikmeleri azaltmayı, mağdurlar için daha hızlı adalet sağlamayı amaçlayan yeni araçlar ortaya çıkıyor."

DAVA SAYISI 80 BİNİ AŞTI

Yetkililere göre bu adım, İngiltere ve Galler'deki Kraliyet Mahkemelerinde biriken dava sayısının bu yılın başlarında 80 bini aşarak rekor seviyeye ulaşmasının ardından geldi.

Bu sayı, koronavirüs pandemisinden önce 2019'da kaydedilen 38 bin 108 davanın iki katından fazla.

YAPAY ZEKANIN POTANSİYEL TEHLİKELERİ

Hükümet ayrıca, adalet sistemini yeniden yapılandırma ve birikmiş davaları azaltma çabalarının bir parçası olarak jüriyle yapılan yargılamaları azaltma planlarını da açıkladı.

Ancak hukuk sisteminde yapay zekanın artan entegrasyonunun potansiyel tehlikeleri konusunda endişeler de dile getirildi.

İngiltere ve Galler Barosu, hükümeti yapay zeka asistanı denemelerinin sonuçlarını kamuoyuna açıklamaya çağırdı.

"PİLOT UYGULAMANIN KAPSAMLI BİR ŞEKİDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Hukuk Derneğinin baş yöneticisi Ian Jeffery ise şu değerlendirmede bulundu:

"Adalet Bakanlığının yapay zeka dahil olmak üzere yeni araçların güvenli ve etik kullanımının önemini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Kraliyet Mahkemesi'nde yapay zekanın kullanımının etkili olabilmesi için pilot uygulamanın kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

"SAĞLAM GÜVENCELERE İHTİYAÇ VAR"

Bu değerlendirmelerin sonuçları, yapay zekanın adalet sistemi üzerindeki etkisiyle birlikte kamuoyuna açıklanmalıdır. Yeni teknoloji adalete erişimi artırmalı olsa da hayati önem taşıyan fonların ve ek mahkeme personelinin yerini alamaz. Hepimizi korumak ve adalet sisteminin bütünlüğünü muhafaza etmek için sağlam güvencelere ihtiyaç var."