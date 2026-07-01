İngiltere, Demokratik Kongo'yu Harry Kane'in golleri ile elemeyi başardı

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Dünya kupası heyecanı devam ediyor.

Son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaştı.

Mücadeleyi İngilizler 2-1 kazandı.

GERİYE DÜŞMELERİNE RAĞMEN KAZANDILAR

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 7. dakikada Brian Cipenga ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı baskısını arttıran İngiltere, 75. dakikada Harry Kane ile eşitliği yakaladı.

Golcü yıldız 86. dakikada tekrar sahneye çıktı ve skoru tayin etti.

DEMOKRATİK KONGO ALKIŞ ALDI

Bu sonucun ardından İngiltere son 16'ya yükseldi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise turnuvaya veda etti.

BİR SONRAKİ RAKİP MEKSİKA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni eleyerek son 16'ya yükselen İngiltere'nin bu turdaki rakibi Meksika oldu.

İki takım arasındaki mücadele, 6 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.