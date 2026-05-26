İngiltere eski Prensi Andrew'e 'uygunsuz davranış' soruşturması

İngiltere'de Kraliyet Ailesi'ni sarsan olay...

ABD'de küçük kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş suçlusu Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un Kraliyet ünvanı, küçük kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girdiği suçlamaları sonrası alındı.

Geçtiğimiz şubat ayında bu suçlamalar çerçevesinde 66. yaş gününde gözaltına alınan Andrew hakkında yeni bir soruşturmanın daha açıldığı ortaya çıktı.

İngiliz Sunday Times gazetesinde yer alan habere göre, Andrew hakkında, 'uygunsuz davranışta bulunma' suçlamasıyla soruşturma açıldı.

KADINA KARŞI 'UYGUNSUZ DAVRANIŞ'

Habere göre, 2002 yılında Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı Berkshire'daki beş günlük at yarışı etkinliği sırasında Andrew'bir kadına karşı uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasına inceleme başlatıldı.

EPSTEIN BELGELERİNDE 'ANDREW' DETAYI

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı.

Belgelerde, eski prens Andrew’un Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'e ilettiğini görülmüştü.

Belgelere göre, Andrew, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'e iletmişti.

Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'e aktarıldığı görülmüştü.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan paylaşılan belgeler arasında eski Prens Andrew'un yer aldığı fotoğraflar ve e-postalar dikkat çekmişti.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Mountbatten-Windsor'un yer aldığı fotoğrafları paylaşırken, eski prensin fotoğrafların birinde yerde yatan ve tamamen giyinik bir kadının karnına dokunduğu, diğer bir fotoğrafta ise yine aynı kadının yerde olduğu, kendisinin de "dört ayak" şeklinde doğrudan kameraya baktığı ifade edildi.