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İngiltere Estonya'ya 5 Apache helikopteri sevk etti

İngiltere, Estonya'daki NATO gücüne 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personel gönderdi

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 19:19..
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İngiltere, NATO kapsamında Estonya'ya 5 Apache saldırı helikopteri ile 110 askeri personel sevk etti.İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Estonya'daki NATO gücüne 5 Apache saldırı helikopteri gönderildiği bildirildi.
Suffolk'taki Wattisham üssünden bugün hareket eden helikopterlerin, bölgede 3 ay süreyle görev yapacağı kaydedildi.

İngiliz ordusunun Estonya'da halen mevcut Wildcat muharebe istihbarat helikopterleri ile görev yapacağı belirtilen Apache'lerin Estonya'nın Bahar Fırtınası tatbikatında da yer alacağı kaydedildi.

BU SEVKİYAT NATO'YA VERDİĞİMİ DESTEĞİN GÖSTERGESİ

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Estonya'ya sevk edilen Apache'lerin İngiltere'nin NATO'nun ön cephesindeki yerinin altını çizdiğini belirterek, "Bu sevkiyat, NATO'nun kolektif savunmasına verdiğimiz önemi gösteriyor." ifadesini kullandı.

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