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İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

Ziyaret için gitti Hindistan'dan apar topar dönen 24 yaşındaki güzel, İngiltere'de korona hastalarına yardımcı oluyor.

Haber Merkezi |
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İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

2019 İngiltere güzellik kraliçesi Hint asıllı Bhasha Mukherjee, koronavirüsle mücadele için kolları sıvadı.

Asıl mesleği doktorluk olan güzel, yakınlarını ziyarete gittiği Hindistan’dan geri döndü.

İngiltere'ye gelen Bhasha Mukherjee, doktor olarak işe dönene kadar 1-2 hafta boyunca kendini tecrit etti.

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

“İNGİLTERE’DE OLMAK İÇİN DAHA İYİ BİR ZAMAN OLAMAZDI”

Mukherjee, solunum alanında uzmanlaştığını ancak kriz dönemi nedeniyle istenilen her alanda görev yapacağını söyledi.

CNN'e konuşan Mukherjee kararını, "Eve geri dönmek ve doğrudan gelip işe gitmek istedim. Miss İngiltere olmak ve ihtiyaç anında İngiltere'ye yardım etmek için daha iyi bir zaman olamazdı." diyerek açıkladı.

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

ANKSİYETE BOZUKLUĞUYLA DA MÜCADELE EDİYOR

2 Ağustos'taki Londra’da düzenlenen Miss England yarışmasında İngiltere'nin en güzeli seçilen 24 yaşındaki Mukherjee, aynı zamanda yaygın anksiyete bozukluğuyla da mücadele ediyor.

Güzellik kraliçesi, kendisiyle aynı durumu paylaşanlarla tecrübelerini paylaşarak, onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

ÜSTÜN ZEKALI

Beş dil konuşan güzellik kraliçesinin IQ'sunun 146 olduğu ve bunun üstün zeka kategorisinde nitelendirildiği biliniyor.

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

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