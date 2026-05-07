İngiltere halkı yerel seçimler için sandık başında

İngiltere genelinde yerel seçimler kapsamında oy verme işlemi, yerel saatle 07.00’de başladı.

Seçimlerde yaklaşık 5 bin belediye meclis üyesi belirlenecek ve bazı bölgelerde belediye başkanları da doğrudan halk oyuyla seçilecek.

Ülke genelinde 136 belediyede meclis üyelikleri için yarışılırken 6 belediye başkanlığı da bugün yapılan oylarla netleşecek.

Bu seçimler, yerel yönetimlerin geleceğini belirlemesi açısından önem taşımakta.

BELEDİYE BAŞKANLARI BELİRLENECEK

Ayrıca Londra’da Croydon, Hackney, Lewisham, Newham, Tower Hamlets ve Watford gibi bölgelerde, belediye başkanlığı seçimleri de gerçekleştirilecek.

YEREL HİZMETLERE ETKİSİ OLACAK

Seçmenler, yerel hizmetler ve yönetim politikaları üzerinde doğrudan etkisi olacak adaylar için sandık başına gitti.

İSKOÇYA VE GALLER İÇİN SÜREÇ FARKLI

İskoçya ve Galler’de ise süreç farklı ilerliyor; bu bölgelerde seçmenler, kendi ulusal parlamentolarını belirlemek üzere oy kullandı.

Böylece Birleşik Krallık genelinde aynı gün içinde farklı yönetim kademeleri için seçimler yapıldı.