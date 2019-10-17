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İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşması

İngiltere ve AB, Brexit için yeniden düzenlenmiş bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağladı.

AA | 17.10.2019 - 12:45..
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İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşması

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yaşanan Brexit krizinde, sona gelindi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

"HARİKA BİR ANLAŞMA..."

Johnson, "Kontrolü yeniden ele alacağımız harika bir anlaşmamız var. Şimdi parlamento cumartesi günü Brexit'i gerçekleştirmek zorunda kalacak ve biz de geçim giderleri, sağlık hizmetleri, şiddet suçları, çevresel koşullar gibi diğer önemli konulara öncelik verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

AB'den de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ve İngiltere'nin Brexit'te anlaştığını söyledi.

İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşması

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