İngiltere koronadan ölenleri yakacak

İngiltere'de Müslüman ve Yahudiler, koranavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerini yakma planından endişe ediyor.

Korona ile mücadele kapsamında parlamentoya sunulan tasarıda, hükümete cesetleri yakma yetkisi verecek bir madde de yer alıyor.

Müslüman ve Yahudilerin inançlarına uymadığı için karşı çıktığı tasarıda, "Bedenin imhası için kişisel seçime mümkün olduğunca saygı duyulacaktır." ifadesi yer alıyor.

Ancak aynı metinde, "uygun bir alternatifin bulunmadığı durumlarda, cesedin gömülmesine veya yakılmasına karar verilebileceği" belirtiliyor.

"KİMSENİN HAFİFE ALDIĞI BİR ŞEY DEĞİL"

İngiltere Müslüman Konseyi'nden yapılan açıklamada, tasarının bazı olağanüstü durumlarda dini defin usüllerini etkileyebilecek hükümler içerdiği belirtilerek, "Bu, kimsenin hafife aldığı bir şey değil ve endişelerimizin dikkate alındığından emin olmak için çok çalıştığımız konusunda toplumumuzu temin etmek istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Dinlerde defnin önemi ve risklerin nasıl azaltılabileceği konusunda diğer inanç gruplarıyla birlikte çalışıldığı vurgulanan açıklamada, Müslümanlar da yerel düzeyde diğer inanç grupları, topluluklar, yerel ve ulusal hükümet kurumları ile olumlu bir diyalog geliştirmeye çağrıldı.

YAHUDİLER DE TEPKİLİ

İngiltere Yahudi Temsilciler Kurulu da önerilen zorunlu yakmaya tepki gösterdi. Hükümeti cenazelerde dini geleneklere saygı göstermeye çağıran Kurul Başkanı Marie van der Zyl, "Bu salgına yenik düşenler için istedikleri şekilde defnedileceklerini bilmeleri önemli." dedi.

Müslümanlar ve bazı Hıristiyan grupların da benzer inançlara sahip olduğuna işaret eden Van der Zyl, İngiltere Yahudilerinin büyük bir çoğunluğunun ölen kişinin yakılması değil, gömülmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.

Hükümeti, tasarıda yerel yetkililere cenazelerin tesliminde dini inançları dikkate alma yetkisi verecek şekilde değişikliğe gitmeye çağıran Van der Zyl, "Cesetlerin yakılması sadece acılı ailelerin üzüntüsünü artıracağı gibi temel dini özgürlükleri de ihlal edecektir." değerlendirmesinde bulundu.