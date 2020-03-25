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İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor

İngiltere, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık sektöründe görev yapmak üzere 250 bin gönüllü aradıklarını duyurdu.

İHA | 25.03.2020 - 01:56..
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Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'daki etkisini artırıyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) ve koronavirüs salgınından etkilenen savunmasız vatandaşlara yardım edilmesi için 250 bin gönüllü aradıklarını bildirdi.

"GÖNÜLLÜ VE SAĞLIĞI İYİ OLAN İNSANLAR ARIYORUZ"

Bakan Hancock, "NHS'ye yardım etmek, alışveriş yapmak, ilaç teslim etmek ve sağlığının korunması konusunda yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek olmak için çeyrek milyon gönüllü ve sağlığı iyi olan insanlar arıyoruz" dedi.

YARDIMA İHTİYAÇ DUYAN KİŞİLERE YARDIM SAĞLANACAK

Gönüllülerden eczanelerden ilaç alıp dağıtma, hastaları hastanedeki randevularına götürme ve evde kendini izole eden insanları telefonla arama gibi konularda yardımcı olmaları isteneceği ifade edildi. Söz konusu sistemle 1.5 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.

İngiltere koronavirüsle mücadele için gönüllü arıyor


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