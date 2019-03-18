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İngiltere Kraliyeti arasında kıskançlık krizi

Her seferinde Prens Harry ve Meghan Markle'ın gölgesinde kalarak kıskançlık krizine giren Prenses Eugenie, intikam almak için gün sayıyor.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 13:06..
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19 Mayıs 2018 yılında dünyaevine giren Prens Harry ve Meghan Markle, yaşadıkları aşk ve evlilikleriyle bir anda dünya gündemine oturdu. Hatta Sussex Dük ve Düşesi, o kadar medyanın odağı haline geldi ki, İngiltere Kraliyeti'nin göz bebeği Prenses Eugenie'nin düğünü bu aşkın gölgesinde kaldı.

İngiltere Kraliyeti arasında kıskançlık krizi

KRALİYET TAŞIYICI HABERİNİ YALANLIYOR

Evliliklerinin henüz dördüncü ayında hamileliğini açıklayan Meghan Markle, bir kız çocuğu bekliyor. Kimileri Markle'ın hamile olmadığını, çiftin taşıyıcı anneden bebek sahibi olacağını belirtse de Kraliyet bu haberleri yalanlıyor.

PRENSES EUGENİE MARKLE'IN GÖLGESİNDE KALDI

Markle'ın hamilelik haberinin Prenses Eugenie'nin hamileliğini gölgede bırakması ise şu ara İngiliz basınında geniş yer buluyor.. Henüz hamileliğini açıklamayan Prenses Eugenie, Markle'ın doğum yapmasını bekliyor. Bu sayede de bütün ilgiyi üzerine çekmeyi planlıyor.

İngiltere Kraliyeti arasında kıskançlık krizi

İKİNCİ 'BABY SHOWER' DAHA DÜŞÜK BÜTÇEYLE OLACAK

Bu arada Markle, ikinci bir 'baby shower' yapmaya hazırlanıyor. İlk 'baby shower'ını ABD'de 2,8 milyon liraya yapan Markle, bu kez daha düşük bütçeyle Buckingham Sarayı'nda yapacak.

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