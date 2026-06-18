İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Küresel piyasalar İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,75'te tuttu. Karar ikiye karşı 7 oyla alındı.

Banka, enflasyon konusunda gerekirse harekete geçmeye hazır olduğu mesajını verdi.

"PETROLDEKİ DÜŞÜŞ CESARET VERİCİ"

Açıklamada petrol fiyatlarındaki son düşüşün "cesaret verici" olduğu belirtildi.

İki politika yapıcı, fiyatlara ilişkin istikrarsız görünüm ve enflasyonun sürekliliği konusundaki endişeler nedeniyle derhal çeyrek puanlık bir faiz artırımı yönünde oy kullandı.

Komite, yönlendirmesini değiştirmezken yılın dördüncü çeyreğinde enflasyonun zirve yapacağına dair tahminini Nisan ayında öngördüğü yüzde 3,6'dan yüzde 3,25'e düşürdü.

ENFLASYON HEDEFİ

İngiltere Merkez Bankası yüzde 2,8 ile bankanın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak ile yüksek işsizlik ve zayıf büyüme ortamında büyümeyi desteklemek arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

İran ile ABD arasındaki 60 günlük ateşkesin ne kadar süreceği konusundaki belirsizlik nedeniyle, İngiltere Merkez Bankası "Orta Doğu'daki durumu yakından izlemeye devam edeceği" ve "komitenin, orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasını sağlamak için gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğu" yönündeki görüşünü korudu.