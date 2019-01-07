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İngiltere, ordusuna Müslüman asker katılımını artıracak

İngiltere Hükümeti, yeni yayınladığı bir reklam filmiyle Müslümanların ordusuna katılımını artırmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 09:11..
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İngiltere, ordusuna Müslüman asker katılımını artıracak

Brexit'le Avrupa'dan ayrılmaya hazırlanan İngiltere, ordusunu güçlendirme niyetinde. Bu nedenle de çeşitli çalışmalar yapıyor. İngiltere'nin ordusunu güçlendirmek için yaptığı çalışmaların başında ise yeni çekilen bir reklam filmi geldi.

İngiliz ordusunun namaz kılan asker reklamı İZLE

İNGİLTERE MÜSLÜMAN ASKERLERİN KATILIMINI ARTIRMAK İSTİYOR

Yeni çekilen reklam filminde, Müslüman asker katılımını arttırmak için birtakım görüntüler yer aldı. Videoda ise namaz kılan askerler görüldü.

İngiltere, ordusuna Müslüman asker katılımını artıracak

REKLAM FİLMİ TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında bazı takipçiler; Irak ve Afganistan gibi ülkelerde binlerce Müslüman'ı katleden İngiltere'ye tepki gösterdi.

İngiltere, ordusuna Müslüman asker katılımını artıracak

İngiltere, ordusuna Müslüman asker katılımını artıracak

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