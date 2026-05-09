İngiltere Orta Doğu’ya savaş gemisi gönderme kararı aldı

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik engellemeleri, ABD başta olmak üzere birçok ülkeyi yeni güvenlik adımları atmaya yöneltti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması’na ait en gelişmiş hava savunma destroyerlerinden biri olan HMS Dragon’un Hürmüz Boğazı’na gönderileceğini açıkladı.

ULUSLARARASI GÖREV KAPSAMINDA KONUŞLANDIRILACAK

Geminin, deniz taşımacılığının korunmasına yönelik olası uluslararası görevler kapsamında Orta Doğu’da konuşlandırılacağı bildirildi.

İHTİYATLI BİR PLANLAMANIN PARÇASI

Bakanlık açıklamasında, HMS Dragon’un önceden bölgeye gönderilmesinin İngiltere’nin Boğaz'ın güvenliğini sağlamaya hazır olmasını amaçlayan ihtiyatlı bir planlamanın parçası olduğu ifade edildi.