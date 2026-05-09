İngiltere Orta Doğu’ya savaş gemisi gönderme kararı aldı
İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması’nın en gelişmiş hava savunma destroyerlerinden HMS Dragon’un, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını korumaya yönelik olası uluslararası görevler öncesinde Orta Doğu’ya gönderileceğini açıkladı.
İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik engellemeleri, ABD başta olmak üzere birçok ülkeyi yeni güvenlik adımları atmaya yöneltti.
ULUSLARARASI GÖREV KAPSAMINDA KONUŞLANDIRILACAK
Geminin, deniz taşımacılığının korunmasına yönelik olası uluslararası görevler kapsamında Orta Doğu’da konuşlandırılacağı bildirildi.
İHTİYATLI BİR PLANLAMANIN PARÇASI
Bakanlık açıklamasında, HMS Dragon’un önceden bölgeye gönderilmesinin İngiltere’nin Boğaz'ın güvenliğini sağlamaya hazır olmasını amaçlayan ihtiyatlı bir planlamanın parçası olduğu ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)