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İngiltere pasaportlarından AB ifadesi kaldırıldı

"Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda" yazısının üzerindeki "Avrupa Birliği" ifadesi artık yer almıyor.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 11:51..
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İngiliz The Guardian'ın haberine göre; hükümetin bu hamlesi, pasaportunu yenileten bazı İngiltere vatandaşları tarafından tepkiyle karşılandı.

​Britanya İçişleri Bakanlığı, Brexit için belirlenen orijinal tarih 30 Mart 2019'da "Avrupa Birliği" yazısının bordo pasaportların kapaklarından kaldırılacağını belirtmişti. Değiştirilmeden önce pasaportların kapağındaki amblem ve "Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda" yazısının üzerinde "Avrupa Birliği" ifadesi bulunuyordu.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere'de, ocak ayından bu yana hükümetin Brexit anlaşması Parlamento'da üç kez reddedilirken, parlamenterlerin girişimiyle gündeme gelen farklı Brexit seçeneklerinin hepsi de peş peşe yapılan çok sayıda oylamada çoğunluk desteği bulamadı.

İngiltere pasaportlarından AB ifadesi kaldırıldı

Brexit tarihini 12 Nisan’a erteleyen İngiltere, AB’den yeni bir erteleme daha talep etmek zorunda kaldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a yazdığı mektupla ilettiği Brexit’i 30 Haziran’a kadar erteleme talebi, çarşamba günü yapılacak AB liderler zirvesinde karara bağlanacak.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumla, Brexit kararı almıştı. Ülkenin, 2 yıl süren müzakere sürecinin ardından 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılmış olması gerekiyordu.

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