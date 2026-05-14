İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting istifa etti

İngiltere’de siyasi problemler ve sağlık krizi devam ediyor.

Ülke, son yılların en büyük altyapı ve ekonomik krizleriyle boğuşurken Sağlık Bakanı’ndan dikkat çeken bir istifa geldi.

GÜVENİNİ KAYBETTİ

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, istifa mektubunda Başbakan Keir Starmer’a güvenini kaybettiğini bildirdi.

''BİR SONRAKİ SEÇİMDE İŞÇİ PARTİSİ'NİN BAŞINDA OLMAYACAĞINIZ ORTADA''

Streeting, “Vizyona ihtiyaç duyduğumuz yerde boşluk var. Yöne ihtiyaç duyduğumuz yerde savrulma var” dedi.

Streeting, mektupta Starmer’a hitaben, “Artık bir sonraki seçimde İşçi Partisi’nin başında olmayacağınız ortada. Umarım liderlik tartışmasının önünü açarsınız” ifadelerini kullandı.