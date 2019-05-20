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İngiltere terör örgütüne yardım edeni vatan haini sayacak

Ülke, savaştıkları bir terör örgütüne yardım ve yataklık yapmanın cezalarını artırmayı planlıyor.

AA | 20.05.2019 - 17:23..
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İngiltere, ülkenin savaştığı bir örgüte yardım etmeyi, vatana ihanet kapsamına alıp bu suçu işleyenlere, ömür boyu hapis cezası vermeyi tartışıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Sacid Cavid, terörle mücadele ve güvenlik konularına ilişkin yaptığı açıklamada, yeni casusluk kanunu hazırlığında olduklarını duyurdu.

Değişikliğin, güvenlik güçlerine tehditle mücadelede ihtiyaç duydukları yasal yetkiyi sağlayacağını kaydeden Cavid, vatana ihanet kanunlarının güncellemesi için bu durumun dikkate alınması talimatı verdiğini bildirdi.

"ÖMÜR BOYU HAPİS"

İngiltere'nin terörizm tanımının, muhtemelen yurt dışında teröre destek vererek ülkeye ihanet edenleri kapsayacak kadar geniş olduğunu söyleyen Cavid, "Vatana ihanetle ilgili kanunları güncellemek, düşman devlet faaliyetleriyle mücadelemize yardım edecekse, o halde bunu dikkate almak gerekir." dedi.

Cavid'in talimatı, düşünce kuruluşu Policy Exchange'in "İngiliz vatandaşı veya İngiltere'de yerleşik kişilerin ülkenin savaştığı gruplara yardım etmesi durumunda ömür boyu hapse çarptırılması" yönündeki tavsiyesinin ardından geldi.

İHANET SAYILACAK UNSURLAR

Tavsiyede, "İngiltere'ye yönelik bir saldırı hazırlamaya veya saldırının yapılmasına yardım etme, İngiltere'ye saldırmayı amaçlayan bir devlet veya örgütün askeri ya da istihbarat operasyonlarına yardımcı olma, İngiltere'nin güvenliğine ve savunmasına halel getirme"nin ihanet kapsamına alınması istendi.

Örnek olarak da terör örgütü DEAŞ'a destek teşvikinde bulunduğu için 5,5 yıl hapis cezası alan Anjem Choudary gösterilerek, ihanetle ilgili ceza kanunları güncellenmiş olsaydı bu kişinin, müebbete mahkum edilebileceğine dikkat çekildi.

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