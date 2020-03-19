taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4958
Euro
7.0766
Altın
1472.71
Borsa
85576.61
Gram Altın
307.975
Bitcoin
34396.7

İngiltere ve Avusturya'da yaşayan 2 Türk koronadan öldü

Avusturya’da 28 yaşındaki bir Türk kadın ve İngiltere'de 55 yaşındaki bir Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber | 19.03.2020 - 06:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol ve İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu söyledi.

AVUSTURYA'DA İLK DEFA BİR TÜRK KORONADAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Avusturya'da ilk defa bir Türk'ün koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirten Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın aileyle temas halinde olduğunu belirterek, merhumenin naaşının bugün mümkün olduğunca hızlı şekilde defnedileceği bilgisini paylaştı.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN BU YANA YOĞUM BAKIMDAYDI

Öte yandan baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

"KIZIMIZI SON BİR KEZ GÖREMEMİŞ OLMAK BİZLERİ PERİŞAN ETTİ"

Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti" dedi.

Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

İngiltere ve Avusturya'da yaşayan 2 Türk koronadan öldü

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ SIRASINDA ZATÜRRE DE GEÇİRDİ

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi'nde tedavi altında olan Ergönül, koronavirüs tedavisi sırasında zatürre de geçirdi. Ergönül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DEĞERLİ BİR İNSANDI"

Aslen Kahramanmaraşlı olan Egönül'ün arkadaşlarından Ahmet Güven, basına yaptığı açıklamada, "İngiltere‘yi etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Güzel insan, sevgili Hayri Ergönül’ü kaybettik. Hayri, insanlar arasında dostluğun ve dayanışmanın gelişmesi için çalışan ve toplum için emek veren değerli bir insandı" dedi.

İngiltere ve Avusturya'da yaşayan 2 Türk koronadan öldü

İlginizi Çekebilir
DSÖ: Koronavirüs aşı denemeleri başladı
DSÖ Genel Direktörü, koronavirüse karşı aşı denemelerinin başlatıldığını açıkladı.
Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüs ile mücadelede doğru bilinen yanlışları açıkladı.
ABD koronavirüs salgını sebebiyle Kanada sınırını kapattı
ABD ve Kanada'nın korona virüs salgını nedeniyle ortak sınırlarının geçici olarak karşılıklı seyahatlere kapatıldığı açıklandı.
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
ABD Kongre üyesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
433
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
Hamaney'in isteği üzerine 10 bin mahkum serbest kalacak
14
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
ABD Kongre üyesi koronavirüse yakalandı
25
İran 22 milyon 500 bin kişiye sağlık taraması yaptı
İran 22 milyon 500 bin kişiye sağlık taraması yaptı
8
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
Suat Ülhan yaşamını yitirdi
4
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 3 kişi öldü
14
Libya'da Hafter'in saldırısında 3 çocuk öldü
Libya'da Hafter'in saldırısında 3 çocuk öldü
11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir