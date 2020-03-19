İngiltere ve Avusturya'da yaşayan 2 Türk koronadan öldü

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşındaki Yonca Akyol ve İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül'ün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu söyledi.

AVUSTURYA'DA İLK DEFA BİR TÜRK KORONADAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Avusturya'da ilk defa bir Türk'ün koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirten Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın aileyle temas halinde olduğunu belirterek, merhumenin naaşının bugün mümkün olduğunca hızlı şekilde defnedileceği bilgisini paylaştı.

PERŞEMBE GÜNÜNDEN BU YANA YOĞUM BAKIMDAYDI

Öte yandan baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

"KIZIMIZI SON BİR KEZ GÖREMEMİŞ OLMAK BİZLERİ PERİŞAN ETTİ"

Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti" dedi.

Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ SIRASINDA ZATÜRRE DE GEÇİRDİ

İngiltere'de yaşayan 55 yaşındaki Hayri Ergönül, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. North Middlesex Hastanesi'nde tedavi altında olan Ergönül, koronavirüs tedavisi sırasında zatürre de geçirdi. Ergönül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DEĞERLİ BİR İNSANDI"

Aslen Kahramanmaraşlı olan Egönül'ün arkadaşlarından Ahmet Güven, basına yaptığı açıklamada, "İngiltere‘yi etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Güzel insan, sevgili Hayri Ergönül’ü kaybettik. Hayri, insanlar arasında dostluğun ve dayanışmanın gelişmesi için çalışan ve toplum için emek veren değerli bir insandı" dedi.