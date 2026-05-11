İngiltere ve Fransa'nın başkanlığında Hürmüz Boğazı toplantısı

Orta Doğu’da artan gerilim, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda yeni bir güvenlik krizini beraberinde getirdi.

Boğaz'ın kapalı olması nedeniyle uluslararası enerji arzında aksama riski yükseldi.

Bölgenin yeniden deniz trafiğine açılmasına yönelik diplomatik girişimler hız kazanırken, İngiltere’den de önemli bir açıklama geldi.

40’TAN FAZLA ÜLKENİN KATILIMIYLA HÜRMÜZ BOĞAZI TOPLANTISI

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı John Heale ile Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin’in liderliğinde, 40’tan fazla ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı’na ilişkin bir toplantı düzenleneceği açıklandı.

ÇOK ULUSLU DENİZ GÖREV GÜCÜ

Toplantının, bölgede oluşturulması planlanan çok uluslu deniz görev gücünün ilk savunma bakanları düzeyindeki görüşmesi olacağı belirtildi.

ORTA DOĞU’YA UÇAK GEMİSİ GÖNDERİLDİ

İngiltere ve Fransa, daha önce Orta Doğu’ya uçak gemileri göndererek deniz güvenliğini artırma yönünde adım attı.

İRAN TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişme İran tarafından tepkiyle karşılanıp Tahran yönetimi, iki ülkeyi bölgeye savaş gemisi göndermemeleri konusunda uyardı.