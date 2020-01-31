taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9797
Euro
6.5978
Altın
1572.75
Borsa
119849.65
Gram Altın
302.558
Bitcoin
56301.71

İngiltere yarın resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak

İngiltere 4 yıl önce referandumla verilen Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını, yarın resmen kutlamalarla gerçekleştirecek.

AA | 31.01.2020 - 05:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İngiltere yarın resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak

İngiltere Brexit sonrası döneme kutlamalarla girecek

İngiltere'de 2016 yılında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak (Brexit) için yapılan referandumda seçmenin yüzde 52'si, ayrılma lehine oy vermişti.

İngiltere, yaklaşık 4 yıl önce yapılan referandumda alınan kararı hayata geçirerek 1973'te başlayan AB üyeliğine yarın resmen son verecek.

Anlaşmanın AB makamlarının imzasını, son olarak da Avrupa Parlamentosunun onayını almasıyla, İngiltere'nin yarın yerel saatle 23.00'te, Brüksel saatiyle ise 00.00'da Birlikten ayrılmasının önü açıldı.

İngiltere yarın resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak

İNGİLTERE, AB'DEN KUTLAMALARLA AYRILACAK

Başbakan Johnson, yarın İngiliz televizyonlarından ulusa sesleneceği konuşma yapacak. Johnson'ın konuşmasında Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve "yaraları sarma" çağrısında bulunması bekleniyor.

Ülkede, "Brexit günü" diye adlandırılan 31 Ocak Cuma, hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalara da hazırlanıyor. Bu kapsamda, Başbakanlık binası "10 Numara"ya yansıtılacak saatle, ülkenin AB üyesi kalacağı son dakikalar geriye sayılacak ve bazı hükümet binaları, özel olarak ışıklandırılacak.

YENİ PARA TEDAVÜLE SOKULACAK

Brexit vesilesiyle İngiliz Merkez Bankası da 50 penilik madeni parayı tedavüle sokacak. 31 Ocak 2020 tarihini taşıyacak paranın üzerinde, "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" ifadesi yer alacak.

KUTLAMA PARTİSİ DÜZENLENECEK

Aşırı sağ siyasetçi ve AB karşıtı kampanyanın mimarlarında Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi de parlamento önünde kutlama partisi düzenleyecek.

İngiltere yarın resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak

İlginizi Çekebilir
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınıyla ilgili uluslararası acil durum ilan ettiğini açıkladı.
MSB'den Türk bayrağına saldıran ırkçı Yunan vekile tepki
MSB, Türk bayrağını yırtan Yunan vekile "Şımarık çocuklara her yerde Al Sancağımızın asilliğini ve gücünü göstermeye devam edeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Ece Üner'den bayrak yırtan Yunan vekile tepki
Show TV'de Ana Haber sunucusu Ece Üner, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan vekile deniz tuzu göndermesi yaptı.
2020'nin ilk MGK'sı sona erdi
Erdoğan başkanlığında toplanana MGK toplantısı sonrasında yayınlanan bildiride İdlib'deki Edad saldırıları, Liya'daki çatışma durumu gibi konulara vurgu yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
THY Çin'e seferlerini askıya aldı

THY Çin'e seferlerini askıya aldı

38
Durdurulan şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

Durdurulan şahsın üzerinden çok sayıda silah çıktı

4
Uşak'ta tıra arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü

Uşak'ta tıra arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü

5
Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük

Zonguldak’ta ruhsatsız maden ocağında göçük

5
Malatya'da 3 askerde siyanür zehirlenmesi şüphesi

Malatya'da 3 askerde siyanür zehirlenmesi şüphesi

0
Pekin'de evlilik ve cenaze törenleri yasaklandı

Pekin'de evlilik ve cenaze törenleri yasaklandı

2
Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir