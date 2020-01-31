İngiltere yarın resmen Avrupa Birliği'nden ayrılacak

İngiltere Brexit sonrası döneme kutlamalarla girecek

İngiltere'de 2016 yılında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak (Brexit) için yapılan referandumda seçmenin yüzde 52'si, ayrılma lehine oy vermişti.

İngiltere, yaklaşık 4 yıl önce yapılan referandumda alınan kararı hayata geçirerek 1973'te başlayan AB üyeliğine yarın resmen son verecek.

Anlaşmanın AB makamlarının imzasını, son olarak da Avrupa Parlamentosunun onayını almasıyla, İngiltere'nin yarın yerel saatle 23.00'te, Brüksel saatiyle ise 00.00'da Birlikten ayrılmasının önü açıldı.

İNGİLTERE, AB'DEN KUTLAMALARLA AYRILACAK

Başbakan Johnson, yarın İngiliz televizyonlarından ulusa sesleneceği konuşma yapacak. Johnson'ın konuşmasında Brexit sürecinde kamuoyunda oluşan kutuplaşmayı sona erdirme ve "yaraları sarma" çağrısında bulunması bekleniyor.

Ülkede, "Brexit günü" diye adlandırılan 31 Ocak Cuma, hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalara da hazırlanıyor. Bu kapsamda, Başbakanlık binası "10 Numara"ya yansıtılacak saatle, ülkenin AB üyesi kalacağı son dakikalar geriye sayılacak ve bazı hükümet binaları, özel olarak ışıklandırılacak.

YENİ PARA TEDAVÜLE SOKULACAK

Brexit vesilesiyle İngiliz Merkez Bankası da 50 penilik madeni parayı tedavüle sokacak. 31 Ocak 2020 tarihini taşıyacak paranın üzerinde, "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" ifadesi yer alacak.

KUTLAMA PARTİSİ DÜZENLENECEK

Aşırı sağ siyasetçi ve AB karşıtı kampanyanın mimarlarında Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi de parlamento önünde kutlama partisi düzenleyecek.