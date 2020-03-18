taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4547
Euro
7.0909
Altın
1500.69
Borsa
87123.09
Gram Altın
312.584
Bitcoin
33663.89

İngiltere’de 9 aylık bebekte koronavirüs tespit edildi

Bebek ve ailesi, Manchester'daki evlerinde kendilerini karantina altına aldı. Ailenin, iki hafta boyunca dışarı ile temasları kesildi.

DHA | 18.03.2020 - 10:46..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere’nin kuzeybatı bölgesinde bulunan Manchester kentinde Cassian Coates isimli bebekte, koronavirüs tespit edildi.

9 aylık bebeğin, birkaç gün boyunca ateşinin yükselmesi nedeniyle ebeveynleri Myroslava ve Callum tarafından hastaneye götürüldüğü ve burada koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi.

TEMEL KONTROLLERDE ÇIKTI

Yerel medyaya konuşan anne, "İçeri girdik ve bizi bir bekleme salonuna aldılar. Salonda büyük bir tabelada 'şüpheli hasta' yazıyordu. Sonra maskeli bir doktor geldi, bazı temel kontroller yaptı, kulağından ateşini ölçtü ve oğlumuzda koronavirüs olduğunu söyledi." dedi.

İngiltere’de 9 aylık bebekte koronavirüs tespit edildi

SEMPTOMLARLA TANI KOYULDU

Coates Ailesi, Manchester'daki evlerinde Cassian'la birlikte kendilerini karantina altına aldı. Anne, "Kocam ve ben iyi olduğumuz için Cassian’ın nerede koronavirüse yakalandığını merak ettik. Bu yaştaki çocuklarda semptomlarla tanı koyduklarını söylediler. Bize iki hafta boyunca evimizde karantina altında kalmamızı tavsiye ettiler." dedi.

İngiltere’de 9 aylık bebekte koronavirüs tespit edildi

72 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs tespit edilen vaka saytısının bin 960’a ulaştığı İngiltere’de, 72 kişi yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, koronavirüsü yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.
Hafter'in sözcüsü, korona şüphesiyle karantinada
Darbeci Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, salgına yakalandığı şüphesiyle karantinaya alındı.
İsrailli bakan: Ülkede binlerce kişi koronadan ölebilir
İsrail Başbakanı Netanyahu, koronavirüs şüphesi bulunanların karantinaya alınacağını söyledi. İsrail Sağlık Bakanı ise, "Binlerce İsrailli hastalıktan ölebilir" dedi.
NATO müttefikleri, Kuzey Makedonya'nın üyeliğini onayladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
696
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
726
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
488
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
64
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
83
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
22
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir