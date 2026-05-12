İngiltere'de aşırı sağın yükselişi iktidar partisini karıştırdı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, lideri olduğu İşçi Partisi'nin yerel seçimlerdeki ciddi oy kaybı nedeniyle istifa çağrılarıyla karşı karşıya.

İşçi Partisi mensubu 78 parlamenter, Starmer'i istifaya davet etti.

"SÜREÇ HENÜZ BAŞLATILMADI"

Starmer, bugünkü kabine toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini ancak seçim sonuçlarıyla ilgili sorumluluğu üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

"İşçi Partisi'nde lideri görevden almak için bir süreç işler ve bu süreç henüz başlatılmadı."

ADAYLIK İÇİN YÜZDE 20 DESTEĞİ GEREKLİ

Starmer, kendisi görevi bırakma kararı almazsa lider değişikliği için partili parlamenterlerin yüzde 20'sinin bir aday için imza atması gerekiyor.

İstifa çağrısı yapan parlamenterler, yüzde 20 oranına yaklaşmış durumda.

Parti içinde Starmer'in karşısına rakip olarak, partinin Manchester Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği Andy Burnham'ın adı geçiyor.

İŞÇİ PARTİSİ GERİLERKEN AŞIRI SAĞ GÜÇLENDİ

7 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde İşçi Partisi, bin 500 civarı belediye meclis üyeliği kaybederken göçmen karşıtı çıkışlarıyla bilinen aşırı sağcı Reform Partisi, oylarını ciddi oranda arttırdı.