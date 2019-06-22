taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

İngiltere'de bar çıkışı büyük kavga

Manchester'da düğün kutlaması yapan bir aileyle, 7 kişilik grup arasında kavga çıktı.

Haber Merkezi | 22.06.2019 - 13:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiltere'nin Manchester şehrinde, 6 kişilik düğün kutlayan bir aile bar çıkışı saldırıya uğradı.

7 KİŞİLİK GRUP AİLEYE SALDIRDI

Barın yakınında gerçekleşen kavgada, saldırganların bir adamı yerde yatarken vurduğu ve yumrukladığını gözüküyor. Saldırıya uğrayan beş kadın ve 1 erkek, yaklaşmakta olan bir ailenin düğününü kutluyorlardı. Bardan ayrıldıklarında yedi kişilik bir grup tarafından tehdit edildiler ve köşeye sıkıştırıldılar.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Grubun mağdurlara yumruk attığı, tekmelediği ve yere serdiği görülüyor. Polis, saldırganlardan birinin saldırı sırasında bıçak çıkardığını da söyledi. Kurbanlardan biri dayak sonucu beyin kanaması geçirdi. Grubun diğer üyeleri şiddetli beyin sarsıntıs, kırık elmacık kemiği, kesikler ve morluklarla olayı atlattı.

İngiltere'de bar çıkışı kavgası

İngiltere'de bar çıkışı büyük kavga

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

Avrasya Araştırma'nın 23 Haziran anketi

570
Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

Nagehan Alçı, Rudaw'a konuştu: Yeni bir süreç devrede

313
Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

Maraş kararı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı rahatsız etti

139
Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

Yaylada mahsur kalan Alman turiste Rizeli gençler yetişti

96
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

447
AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

AK Parti Ekşi Sözlük'e sponsor oldu

282
Fenerbahçe-Kolarov pazarlıkları sürüyor

Fenerbahçe-Kolarov pazarlıkları sürüyor

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir