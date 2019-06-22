İngiltere'de bar çıkışı büyük kavga

İngiltere'nin Manchester şehrinde, 6 kişilik düğün kutlayan bir aile bar çıkışı saldırıya uğradı.

7 KİŞİLİK GRUP AİLEYE SALDIRDI

Barın yakınında gerçekleşen kavgada, saldırganların bir adamı yerde yatarken vurduğu ve yumrukladığını gözüküyor. Saldırıya uğrayan beş kadın ve 1 erkek, yaklaşmakta olan bir ailenin düğününü kutluyorlardı. Bardan ayrıldıklarında yedi kişilik bir grup tarafından tehdit edildiler ve köşeye sıkıştırıldılar.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Grubun mağdurlara yumruk attığı, tekmelediği ve yere serdiği görülüyor. Polis, saldırganlardan birinin saldırı sırasında bıçak çıkardığını da söyledi. Kurbanlardan biri dayak sonucu beyin kanaması geçirdi. Grubun diğer üyeleri şiddetli beyin sarsıntıs, kırık elmacık kemiği, kesikler ve morluklarla olayı atlattı.

İngiltere'de bar çıkışı kavgası