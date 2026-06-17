İngiltere'de bir bankanın ATM’si iş makinesiyle çalındı

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Akıllara durgunluk veren soygun...

İngiltere'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cambridgeshire bölgesindeki Ramsey kasabasında bulunan bir banka şubesi, sabaha karşı düzenlenen sıra dışı bir soygunun hedefi oldu.

İŞ MAKİNESİ İLE ATM'Yİ SÖKTÜLER

Şüpheliler, iş makinesi kullanarak binadaki ATM'yi yerinden söküp kaçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, siyah kıyafetli kişilerin bir araçtan indiği, ardından teleskopik yükleyici olarak bilinen bir iş makinesinin banka binasına yöneldiği görüldü.

KAMYONETE YÜKLEYİP KAÇTILAR

İş makinesiyle ATM'nin bulunduğu bölüme giren şüpheliler, cihazı yerinden sökerek bir kamyonetin kasasına yükledi.

İçerisinde on binlerce sterlin bulunduğu belirtilen ATM'nin çalınmasının ardından zanlılar olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Banka yetkilileri, şubenin yeniden hizmete açılması ve çalınan ATM'nin yerine yenisinin kurulması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Polis ekipleri şüphelilerin peşine düşerken, olaya şahit olanların ifade vererek yardımda bulunması konusunda çağrıda bulunuldu.