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İngiltere'de ciple soygun kamerada

Ciple mücevher dükkanına giren hırsızlar, ellerindeki çekiçlerle vitrinleri kırarak soygun yaptılar.

Haber Merkezi | 19.01.2020 - 15:18..
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 kişiden oluşan kasklı hırsızlar, ciple mücevher dükkanına girdiler.

CAMLARI KIRIP MÜCEVHERLERİ ÇALDILAR

İş yerinde bulunan kimseye çarpmayan hırsızlar, araçtan inerek ellerindeki çekiçlerle vitrin camlarını kırıp, mücevherleri çaldılar. Çevrede bulunan kişilerce yakalanan hırsızlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SOYGUN ANI KAMERADA

10 yıl hapis cezası alan hırsızların gerçekleştirdiği soygun anı polis tarafından yayınlandı. Açıklama yapan polis "Büyük bir şans eseri dükkanda kimse yaralanmadı" dedi.

İngiltere'de ciple soygun kamerada ViDEO

İngiltere'de ciple soygun kamerada

İngiltere'de ciple soygun kamerada

İngiltere'de ciple soygun kamerada

İngiltere'de ciple soygun kamerada

İngiltere'de ciple soygun kamerada

İngiltere'de ciple soygun kamerada

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