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İngiltere'de duvara çarpan bisikletli

İngiltere'nin Barnsley şehrinde bir bisikletli, kontrolden çıkan bisikletini durduramayarak bahçeye uçtu.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 09:18..
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İngiltere'de bir bisikletli, hızla sürdüğü bisikletin neredeyse kurbanı oluyordu.

İngiltere'de duvara çarpan bisikletli

DUVARA ÇARPTI

Aşırı hız nedeniyle kontrol edemediği bisikletiyle bir evin bahçesinin duvarına çarpan 10 yaşındaki Bradley Heavey, çarpmanın etkisiyle bir de takla attı.

Duvara çarpan bisikletli bahçeye uçtu VİDEO

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Olay yerinde şoke olan genç, bir süre etrafına bakakaldı. Ardından semtte oturanlar durumu fark ederek Heavey'e yardım etti.

İngiltere'de duvara çarpan bisikletli

KAZAYI KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATTI

Başından ve burnundan hafif yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

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