İngiltere'de duvara çarpan bisikletli

İngiltere'de bir bisikletli, hızla sürdüğü bisikletin neredeyse kurbanı oluyordu.

DUVARA ÇARPTI

Aşırı hız nedeniyle kontrol edemediği bisikletiyle bir evin bahçesinin duvarına çarpan 10 yaşındaki Bradley Heavey, çarpmanın etkisiyle bir de takla attı.

Duvara çarpan bisikletli bahçeye uçtu VİDEO



ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Olay yerinde şoke olan genç, bir süre etrafına bakakaldı. Ardından semtte oturanlar durumu fark ederek Heavey'e yardım etti.

KAZAYI KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATTI

Başından ve burnundan hafif yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.