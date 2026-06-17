İngiltere'de eşcinsel çift evlat edindikleri bebeği işkence yaparak öldürdü

İngiltere'de küçük bir bebeği evlat edinen sapkın çiftin, kan donduran istismarı ortaya çıktı...

Blackpool kentinde eşcinsel sapkınlar Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley, 2023 yılında evlat edindikleri 13 aylık bebek Preston Davey’in ölümüyle ilgili olarak yargılandı.

BEBEĞİ İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER

Bebeğin Nisan 2023’te sapkınların yanına verildiği, Temmuz 2023’te ise hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkeme sürecinde Preston’ın daha önce koruyucu ailelerde kaldığı, ardından evlatlık olarak eşcinsel sanıklar Varley ve McGrowan verildiği ifade edildi.

AYLARCA FİZİKSEL VE CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

Duruşmalarda, bebeğin dört ay boyunca sistematik şekilde fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığı, çok sayıda iç ve dış travma yarası bulunduğu aktarıldı.

Otopsi raporunda yaklaşık 40 farklı yaralanma tespit edildiği, ölüm nedeninin ise “akut üst solunum yolu tıkanıklığı” olduğu kaydedildi.

ISIRIK İZLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Bebeğin vücudunda ısırık izleri, ciddi morluklar ve kırık bir dirsek tespit edildi.

Bebeğin ana bakıcısı olan Jamie Varley ise babalık sorumluluğu altında ezildiğini ve partnerinin iş nedeniyle sürekli seyahat etmesinden ötürü öfke duyduğunu iddia etti.

BEŞİKTE SPERM İZLERİ

Evdeki incelemelerde, bebeğin beşiğinde diğer sapkın John McGowan-Fazakerley'ye ait sperm izleri bulundu.

Suçlamaları reddeden Fazakerley, bu iddiaları "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Savcılık, ölümün boğma ya da ağız içine cisim yerleştirilmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Sanıkların ise olayın “banyoda kaza” olduğu yönünde ifade verdiği, ancak bu anlatımın delillerle desteklenmediği mahkemede dile getirildi.

MAHKEME SUÇLU OLDUKLARINA HÜKMETTİ

Mahkeme, eşcinsel sapkınlar Jamie Varley ve John McGowan-Fazakerley’in suçlu olduğuna hükmetti.