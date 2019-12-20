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İngiltere'de evde pijamayla çalışma izni

Dijital pazarlama ajansı, çalışanlarına hafta içi dışarı çıkıp eğlendikleri günün ertesinde evden çalışma izni verdi.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 10:55..
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İngiltere Bolton merkezli dijital pazarlama ajansı, özellikle Manchester’daki genç yetenekler için cazip bir iş yeri olabilmek için, hafta içi dışarı çıkma alışkanlığı olan milenyum kuşağı çalışanlarına 'önceden haber vermeleri koşuluyla' evden pijamalarıyla çalışabilme izni verdi.

MİLENYUM KUŞAĞI ÇALIŞANLARIMIZA FIRSAT

Ajansın başkanı Claire Cromptom konuya ilişkin açıklamasında "Genelde hafta ortası iş çıkışı bara giden milenyum kuşağı çalışanlarımıza böyle bir fırsat sunmak istedik. Dışarı çıkacaklarsa önceden ‘hangover/ akşamdan kalma’ rezervasyonu yapıyorlar. Evlerindeki koltuklarında pijamalarıyla çalışabiliyorlar" diye konuştu.

YÖNETİCELERE YALAN SÖYLENMEMESİNİ SAĞLIYOR

BBC'deki Wake Up To Money programına konuşan ajans çalışanı Ellie bunun dürüstlükle ilgili olduğunu ve yöneticilere yalan söylenmemesini sağladığını belirterek çocuklu çalışanlara sağlanan yan hakların bir benzeri olduğuna dikkat çekti.

İngiltere'de evde pijamayla çalışma izni

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