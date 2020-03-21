İngiltere'de hırsızlar tuvalet kağıdı çaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'de birçok markette bulunamayan tuvalet kağıdı hırsızlığa neden oldu.

Essex kentinde polis, tuvalet kağıdı hırsızlığı ihbarı üzerine bir minibüsün peşine düştü. Takip sonucu durdurulan minibüsün içinde çalıntı tuvalet kağıtları çıktı.

POLİS: HİÇ BEKLEMİYORDUK

Kent polisi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis memurları, hırsızları yakaladığında her zaman büyük bir tatmin duygusu yaşarlar. Ancak bagajda bu çalıntı malları bulmayı hiç beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Polis, çalınan tuvalet kağıtlarının fotoğrafını paylaştı.

POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olayla bağlantılı 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.