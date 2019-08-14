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İngiltere'de işsizlik arttı

Ülkede haziran ayında işsizlik seviyesi yüzde 3.9'a yükseldi.

AA | 14.08.2019 - 06:01..
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de işsizlik seviyesinin haziran ayında, mayıs ayına göre 0.1 puan artarak yüzde 3.9'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede toplam işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 31 bin artarak toplam 1.3 milyona yükseldi.

İngiltere’de haziran ayında istihdam piyasasına çeyreklik bazda 115 bin kişi katıldı.

HAFTALIK KAZANÇLAR ARTTI

İngiltere’de haziran ayında ortalama haftalık kazançlar ise çeyreklik bazda beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 3.7 artış kaydetti.

ONS İstihdam Piyasası İstatistik Başkan Yardımcısı Matt Hughes, bu yıl İngiltere’de istihdamdaki artışın büyük oranda kadınların iş gücüne olan katılımındaki yükseliş tarafından desteklendiğini belirtti.Gelir artışına da değinen Hughes, "Bonus ödemeleri hariç reel gelirde son dört yılın en hızlı artışını görüyoruz. Fakat halen reel gelirdeki artış finans krizi öncesindeki seviyesine dönmüş değil" değerlendirmesinde bulundu.

İstihdam verilerini değerlendiren Maliye Bakanı Sajid Javid, "2010 yılından bu yana toplam 2.9 milyon insanın her gün çalışıyor olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Gelirler son on yıldan daha fazladır en hızlı yükselişini yaşıyor. Britanya halkına ve İngiliz hükümetine sıkı çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Kamu hizmetlerimize daha da fazla yatırım yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

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