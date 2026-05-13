İngiltere'de Konut Bakanlığı'na bir Kıbrıs Türk'ü atandı

İngiltere siyaseti, aşırı sağın yükselişiyle sarsılıyor.

Müslüman ve göçmenlere karşı ırkçı çağrılar yapan Reform Partisi'nin yerel seçimlerde oylarını artırması iktidardaki İşçi Partisi'ni karıştırdı.

Başbakan Keir Starmer, partisi İşçi Partisi'nde istifa çağrılarıyla karşı karşıya.

78 İşçi Partili parlamenter, Starmer'in görevi bırakması için imza verdi.

KIBRIS TÜRK'Ü "MİNİSTER"

Starmer, yaşanan istifalar ve istifa çağrılarının sonucunda hükümet içinde revizyon yaptı.

7 parlamenter, bakanlıklar bünyesinde görevlendirildi.

Yeni görevlendirmede İşçi Partisi'nden Barking parlamenteri olan Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan da Konut Bakanlığı'nda görev aldı.

Belediyelerle merkezi hükümet arasındaki koordinasyon, yerel topluluk politikaları, sosyal konut projeleri gibi alanlarla görevli olan pozisyon, "kabine dışındaki bakanlık" (minister) diye tanımlanan statüye sahip.

Nesil Çalışkan'ın göreve getirilmesi KKTC medyasında geniş yer aldı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA YAPTI

1988 yılında Londra’nın Enfield bölgesinde doğan Nesil Çalışkan, Reading Üniversitesi’nde siyaset ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldıktan sonra London School of Economics’te yüksek lisans yaptı.

29 yaşında İşçi Partisi'nden Enfield Belediye Başkanlığı'na seçilen Çalışkan, bu göreve gelen ilk kadın ve en genç isim olmuştu.

AİLESİ 70'LERDE İNGİLTERE'YE GÖÇ ETTİ

Çalışkan, 2024 genel seçimlerinde de İngiltere Parlamentosu’na giren ilk Kıbrıs Türkü olmuştu.

1970’li yıllarda Kıbrıs’tan Londra’ya göç eden bir ailenin çocuğu olan Çalışkan'ın eşi de akademisyen ve yazar Emre Çalışkan.