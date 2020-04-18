taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı

İngiltere’de 888 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu koronavirüsten ölenlerin sayısı, 15 bin 464’e yükseldi.

İHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İngiltere'de koronadan ölenlerin sayısı 16 bine yaklaştı

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 14 bin 576'dan 15 bin 464'e, vaka sayısı 5 bin 526 artarak 114 bin 217'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 472 kişiye daha test yapıldı.

Test yapılan toplam kişi sayısı 357 bin 23'e, tekrarlarla toplam test sayısı 460 bin 437'e yükseldi.

HÜKÜMETTEN GERİ ADIM

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İNGİLTERE'DE KORONA HER YERDE

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı. Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

İlginizi Çekebilir
Erdoğan'ın hastaneleri incelediği o an
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneleri incelerken çekilen fotoğrafı CHP'nin sahra hastanesini akıllara getirdi.
ABD'de koronavirüs ölümleri 40 bine dayandı
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.
Koronavirüslü genç polise tükürüp, raylara itti
ABD’de, koronavirüslü olduğu belirtilen 25 yaşındaki bir şüpheli, polise tükürdükten sonra kendisine müdahale eden maskeli kadın polis memurunu, raylara itti. Şüpheli, gözaltına alındı.
Zonguldak Valisi'nin sözlerine büyük tepki
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın 'Sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar" açıklamasının ardından Zonguldak Valiliği kamuoyuna 'özür' açıklamasında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
166
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
330
Türbede hakaretler savuran provokatör gözaltında
Türbede hakaretler savuran provokatör gözaltında
524
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
249
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
219
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
83
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir