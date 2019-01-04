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İngiltere’de ‘Nefes Biyopsisi’ testine başlandı

İngiltere'de bir hastanede kanser teşhisinde devrim yaratabilecek nefes testi denemelerine başlandı. ‘Nefes Biyopsisi’ adı verilen cihazla, kanser belirtilerinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Detay Haber | 04.01.2019 - 09:50..
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İngiltere’de ‘Nefes Biyopsisi’ testine başlandı

İngiltere Addenbrooke Hastanesi'nde kanser teşhisinde devrim yaratabilecek nefes testi denemelerine başlandı. Cambridge'deki bu hastanede 2 yıl sürecek olan deneme, kanser hastalarının yanı sıra sağlıklı insanların da dahil olduğu bin 500 kişi üzerinde yapılacak.

İngiltere’de ‘Nefes Biyopsisi’ testine başlandı

YEMEK BORUSU VE MİDE KANSERİ TESTİ İLE BAŞLAYACAK

Başlangıçta yemek borusu ve mide kanseri şüphesi olan hastalarda yapılacak denemeler; daha sonra prostat, böbrek, karaciğer, pankreas ve idrar kesesi kanserlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Denemeler, İngiltere'nin Kanser Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK) ile cihazı geliştiren İngiliz şirketi Owlstone Medical'ın ortak çalışması olarak yapılıyor.

İngiltere’de ‘Nefes Biyopsisi’ testine başlandı

CİHAZA 10 DAKİKA ÜFLENİYOR

Deneklerin nefes cihazına 10 dakika üflemesi ile elde edilen ve uçucu organik bileşikler (UOB) olarak adlandırılan moleküller, incelenmek üzere laboratuvara gönderilecek.

İngiltere’de ‘Nefes Biyopsisi’ testine başlandı

YAYGIN KULLANIMA AÇILABİLİR

Vücudumuzdaki hücreler normal metabolik işlemlerin bir parçası olarak çeşitli UOB'ler üretiyor. Bu moleküller akciğere ulaşarak nefeste ortaya çıkıyor. Kanserin bu UOB'lerde fark edilir değişikliklere neden olduğu tahmin ediliyor. Denemelerde doğru ve güvenilir sonuçlar alınması halinde, bu cihazlar muayenehanelerde yaygın kullanıma açılabilir.

İngiltere’de ‘Nefes Biyopsisi’ testine başlandı

TESPİTTE ETKİLİ

Owlstone Medical şirketinin kurucusu ve yöneticisi Billy Boyle, kan ve idrar testlerinin yanı sıra nefes testinin de erken teşhise yardımcı olacak şekilde kullanılabileceğini söylüyor. Boyle, "Teknolojimiz, nefesteki UOB'leri tespit etmede oldukça etkili oldu. Çeşitli kanser hastalarında erken teşhis sağlama gibi önemli bir konuda bunu uygulamaya çalışıyoruz" dedi.

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