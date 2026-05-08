İngiltere’de seçimlerin ilk sonuçlarında Reform UK Partisi öne çıktı

İngiltere’de seçimler dün başladı.

Yerel seçimlerin ilk sonuçları yavaş yavaş kamuoyuyla paylaşılırken, partilerin kazandığı bölgelere ve belediyelere dair veriler bazı yerlerde netleşti.

Öte yandan İskoçya ve Galler'de ulusal parlamentolar için yapılan seçimlerde oy sayım işlemleri yeni başladı.

REFORM UK PARTİSİ BAŞI ÇEKTİ

Aşırı sağ Reform UK Partisi şu ana kadar 352 belediye meclis sandalyesi kazanırken, iktidardaki İşçi Partisi 245, Liberal Demokratlar ise 237 sandalye elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti 217 sandalyede kalırken, Yeşiller Partisi 48, bağımsız adaylar ise 20 sandalye kazandı.

136 YEREL YÖNETİMDE 5 BİN SANDALYE OY KULLANILDI

İngiltere genelinde 136 yerel yönetimde yaklaşık 5 bin sandalye için oy kullanılırken, başkent Londra'daki Croydon, Hackney, Lewisham, Newham ve Tower Hamlets ile Watford'da belediye başkanlığı seçimleri de düzenleniyor.

Oy sayım işlemleri birçok bölgede devam ederken, tüm sonuçların yarına kadar netleşmesi bekleniyor.

REFORM UK KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

İlk sonuçlara göre, aşırı sağcı Reform UK Partisi, Newcastle-under-Lyme ve Havering belediyelerinde çoğunluğu sağlayarak kontrolü ele geçirdi.

Parti, hem İşçi Partisi hem de Muhafazakar Parti aleyhine çok sayıda sandalye kazanırken, İşçi Partisi ise Oxford, Tameside, Tamworth, Exeter, Hartlepool, Wandsworth ve Redditch dahil 8 belediyede kontrolü kaybetti.

Muhafazakar Parti Hampshire'de kontrolü kaybederken Westminster'ı kazandı, Fareham, Harlow ve Broxbourne bölgelerindeki üstünlüğünü korudu.

Liberal Demokratlar ise Stockport ve Portsmouth'ta kontrolü elde ederken Eastleigh ve Richmond-upon-Thames'te üstünlüğünü sürdürdü.

BİRÇOK BÖLGEDE PARTİLER ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMADI

Bolton, Basildon, North East Lincolnshire, Hart, Peterborough, Rochford, Brentwood, Hull, Southend-on-Sea, Colchester, Dudley ve Oldham gibi birçok bölgede ise hiçbir parti çoğunluğu sağlayamadı.

İŞÇİ PARTİSİ İÇİN BÜYÜK TEST

Yerel seçimler, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi için 2029'da yapılması planlanan genel seçimler öncesindeki en önemli kamuoyu testi olarak görülüyor.

İlk sonuçlar, İngiltere'de uzun yıllardır hakim olan iki partili siyasi yapının da parçalanmaya devam ettiğine işaret ediyor.