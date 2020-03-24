İngiltere'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bugün itibari ile İngiltere hükümeti yaklaşık 340 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüse karşı alınacak olan önlemleri artırma kararı aldı.

"GÜNDE 1 DEFA SOKAĞA ÇIKABİLECEĞİNZİ BELİRTMEK İSTERİM"

Salı günü itibariyle sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verilirken, sadece insanların acil durumlar için sokağa çıkabileceklerini belirtti. Boris Johnson yaptığı açıklamada '' Eğer sizleri bir arkadaşınız çağırıyorsa gitmeyin, sizleri dışarı götürmek isteyen birileri varsa çıkmayın. Bu süreçte evde kalmak en sağlıklı önlem alma yöntemi olacaktır. Alışveriş, ilaç temin etme veya tek başına spor yapmak için günde 1 defa sokağa çıkabileceğinizi belirtmek isterim.'' açıklamalarıyla resmen sokağa çıkma yasağını ilan etti.

SEBEPSİZ YERE SOKAKTA BULUNANLARA CEZA UYGULANACAK

Yarın itibari ile başlayacak olan sokağa çıkma yasağı için İngiltere genelinde polisler görev yetkilerini kullanabilecek. Evlerinden dışarıya çıkmak isteyen veya sebepsiz şekilde sokaklarda bulunan kişiler için gerekli cezai uygulamanın ise uygulanacağını belirten başbakan Boris Johnson, İtalya'nın 2-3 hafta gerisinden geliyoruz açıklamalarında bulunmuştu.