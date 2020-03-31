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İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı.

DHA |
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İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler

İngiltere’nin Llandudno kasabasında, koronavirüs nedeniyle evlerine kapanan insanların boşalttığı sokaklara yabani keçiler indi.

Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler VİDEO

BAHÇELERDEKİ BİTKİLERİ YİYORLAR

Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme’den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi -1

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi -2

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi -3

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi -4

İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi -5

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