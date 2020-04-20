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İngiltere'de son 24 saatte 449 kişi koronadan öldü

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi.

AA |
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İngiltere'de son 24 saatte 449 kişi koronadan öldü

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 16 bin 60'tan 16 bin 509'a, vaka sayısı 4 bin 676 artarak 120 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 106 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 386 bin 44'e, tekrarlar ile de toplam test sayısı 501 bin 379'a yükseldi.

GERÇEK CAN KAYBI BİLİNMİYOR

980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596 ve 449 olarak kayıtlara geçti. Ancak veriler, sadece hastanedeki ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybı bilinmiyor.

Huzurevi işletmecileri, hizmet verdikleri yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor.

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