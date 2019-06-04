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İngiltere'de Trump protestosu

İngiltere'ye Kraliçe Elizabeth ile görüşmeye gelen ABD Başkanı Trump, ülkede protesto ediliyor.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 11:05..
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İngiltere'de Trump protestosu

ABD Başkanı Trump'ın ziyareti İngiltere'de pek de memnun karşılanmadı.

Dün Kraliçe Elizabeth ile bir akşam yemeğinde bir araya gelen ABD Başkanı Trump'ın ziyareti tüm ülke genelinde protesto edildi.

İngiltere'de Trump protestosu

PROTESTOCULAR TENCERE VE TAVA KULLANDI

Buckingham Sarayı önünde toparlanan göstericiler, Trump'ın göçmenler için uyguladığı politikayı eleştirdi ve bunu pankartlarına taşıdı.

İngiltere'de Trump protestosu

DEV TRUMP BALONU LONDRA SEMALARINDA

Seslerini Saray'a kadar duyurmak isteyen protestocular gösterilerinde tencere, tava, düdük gibi araçlar kullandı.

Bunun yanı sıra İngiltere'nin kalbi Londra'da dev Trump Balonu da yer aldı.

İngiltere'de Trump protestosu

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