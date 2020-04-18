İngiltere'de tuvalet kağıdı çalan hırsızı sürüklediler

Dünyayı etksi altına alan koronavirüs salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de, hırsızlık olayları baş göstermeye başladı.

Londra'nın Enfield semtinde orta yaşlı bir kişi, süpermarketten tuvalet kağıdı çaldı, mağazanın dışında yakalandı.

AYAKLARINDAN SÜRÜKLEDİLER

Güvenlik görevlileri, direnen hırsızı ayaklarından sürükleyerek markete getirmeye çalıştı.

O anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İngiltere'de tuvalet kağıdı çalan hırsız sürüklenerek sorguya alındı İZLE

ANINDA SORGUYA ALINDI

Öte yandan süpermarketteki güvenlik güçleri hırsızın çalmaya çalıştığı tuvalet kağıtlarını delil olarak kayda geçirdi. Süpermarket yetkilisi yaptığı açıklamada, tuvalet kağıdı dolu market arabasının, ödeme yapılmadan bir kişi tarafından dışarıya çıkardığını söyledi.

Polis, ismi açıklamayan adamı gözaltına aldı.