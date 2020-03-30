İngiltere’de uçmayan kabin personeline hastanelerde görev

Koronavirüs salgını, havacılık sektörünü durma noktasına getirdi. Hava yolu şirketleri, seferlerini ardı ardına iptal etti.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, ülkede koronavirüse karşı mücadele kapsamında kabin görevlilerini, koronavirüs hastanelerinde göreve çağırdı. Yeni kurulan NHS Nightingale hastanelerinde söz konusu personele görev verilecek.

9 BİN KABİN GÖREVLİSİNE DAVET

The Guardian'da yer alana habere göre; İngiltere merkezli EasyJet, Londra, Birmingham ve Manchester'daki kritik bakım hastanelerinde görevlendirilmek üzere, 4 bini CPR (kalp masajı) eğitimi almış olan ve ülkede yaşayan 9 bin İngiltere personele yazı gönderdi.

4 BİN KİŞİYE GÖREV ÇAĞRISI

Bir diğer şirket Virgin Atlantic, 4 bin çalışanıyla iletişime geçecek ve sahada iyi bir şekilde görev alabilecek olan ilgili becerilere sahip olanlara öncelik verecek.

Gönüllüler, eğitimli hemşirelerin rehberliğinde yatak değiştirme gibi destek rollerini yerine getirecek ve havayolları tarafından maaşları ödenmeye devam edecek.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

19 bin 522 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede, 1.228 kişi hayatını kaybetti.