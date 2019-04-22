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İngiltere’de yangın

İngiltere'de bir iş yerinde önce patlamalar meydana geldi, ardından yangın çıktı.

DHA | 22.04.2019 - 17:54..
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Yangın İngiltere’nin Derby şehrinde bir işyerinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangın sırasında meydana gelen patlamalar ise büyük panik yarattı. Doğu Midlands Tren İşletmesi, yanan iş yerinin hemen yakınındaki tren istasyonundaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İngiltere’de yangın

YANGININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yerel medya olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiğini, polisin ise bölgeyi kordon altına aldığını ve civardaki binaların tahliye edildiğini yazdı.

Yangın sonucu bazı caddeler kapatılırken polis yaptığı açıklamada, yangının nedeninin bilinmediğini, fakat araştırıldığını belirtti.

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