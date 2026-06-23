İngiltere’de yapay zeka tabanlı hukuk firması ilk davasını kazandı

Yapay zeka, hayatımıza entegre olmaya devam ediyor.

İngiltere'de son yıllarda mahkemelerde artan yoğunluk, ülkede insanlar tarafından tepki toplamış ve çözüm için çeşitli uygulamalar geliştirilmişti.

Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alınamamış ve durum daha da kötüye gitmeye devam etmişti.

İLK DAVASINI KAZANDI

İngiltere'de geçtiğimiz yıl ruhsat verilen yapay zeka destekli hukuk firması Garfield AI, ilk davasını kazandı.

Yapay zeka avukatın dava konusu, ödenmemiş ücretler konusundaki bir anlaşmazlıktı.

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Bir catering şirketine personel hizmetleri sağlayan bir kişi, mahkeme dışında uzlaşma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bu yazılımı kullandı.

Yapay zeka sistemi, dava öncesi yazışmaları oluşturdu, mahkeme işlemleri için belgeleri hazırladı ve tüm ön hazırlık niteliğindeki hukuki işlemleri yürüttü.

Karşı dava açtığında sistem, davacıya yanıt vermesinde yardımcı oldu.

DOSYALARI TEK TEK DERLEDİ

Uygulama, duruşmaya kadar olan süreci yönlendirdi, belgelerin açıklanmasını işledi, tanık ifadelerini hazırladı ve dava dosyalarını derledi.

Duruşma başlamadan kısa bir süre önce sistem, davacıyı sözlü olarak temsil etmesi için gerçek bir avukat görevlendirdi.

431 BİN TL TAZMİNAT KAZANDI

Wandsworth Bölge Mahkemesi'nde üç saat süren duruşmanın ardından mahkeme, davacı lehine karar verdi.

Mahkeme, davacının talep ettiği 7 bin sterlini ( yaklaşık 431 bin TL ) tazminat olarak verdi ve karşı davayı reddetti.

Davacı, yapay zeka hizmetini kullanmak için 400 sterlin (yaklaşık 24 bin TL) ödedi. Karşı taraf ise iki avukat tuttu.