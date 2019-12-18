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İngiltere'deki şirketten tuvaletlerin şekline müdahale

Çalışanlar fazla vakit geçirmesin diye 5 dakikadan fazla oturulamayacak tuvalet tasarlayan firma, tepkileri üzerine çekti.

Haber Merkezi | 18.12.2019 - 12:56..
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Merkezi İngiltere Staffordshire’da bulunan 'StandardToilet' şirketinin aynı adı taşıyan tasarımı, ofislerde ve kamusal alanlarda kullanılmak amacıyla geliştirildi.

13 DERECE EĞİMLİ TUVALET

Mahabir Gill imzası taşıyan bu tuvalet, alışıldık örneklerinden farklı olarak 13 derece bir eğime sahip. Bu da bacaklarda bir gerilime neden oluyor ve üzerinde fazla vakit geçirmeyi imkânsız kılıyor.

İngiltere'deki şirketten tuvaletlerin şekline müdahale

"ENİNDE SONUNDA KALKMAK İSTEYECEKSİNİZ"

Tasarımcı Mahabir Gill, “Sadece İngiltere’de çalışanların mola sürelerini uzatması sektöre 4 milyon sterline mal oluyor.” dedi. Çalışanların da aklını çelmek isteyen Gill; eğik tuvaletin duruşu düzeltmek, bacak kaslarını çalıştırarak iskelet-kas bozukluklarını hafifletmek, geleneksel tuvaletlerin yol açtığı hemoroit gibi soruları azaltmak şeklinde sağlığa faydalı yanları olduğunu da savundu. 13 derecelik eğikliğin zor ancak zararsız olduğunu belirten Gill, “Bundan daha fazlası sorunlara yol açabilir. 13 derece çok da zahmetli değil ama eninde sonunda kalkmak isteyeceksiniz.” diye konuştu.

İngiltere'deki şirketten tuvaletlerin şekline müdahale

"AĞIR İŞ YÜKÜ TUVALETE SIĞINMA SEBEBİ"

Tasarım, tepkileri de beraberinde getirdi. Güvenli ve ulaşılabilir tuvalet kullanımına dair bir proje olarak başlatılan ‘Around the Toilet’ inisiyatifinden Charlotte Jones, “Tuvalette geçirilen zamanı bir tehdit olarak görmek meseleye tamamen yanlış taraftan bakmak anlamına geliyor. Mesaideyken tuvaletin sığınılacak bir yer gibi görünmesi; ağır iş yüküne, yetersiz ofis alanlarına ve yönetime dair daha fazla şeyi anlatıyor.” dedi.

İngiltere'deki şirketten tuvaletlerin şekline müdahale

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